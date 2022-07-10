Шрёдер не считает нужным отказываться от общения с Путиным

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Президент России Владимир Путин

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что для него нет нужды отказываться от общения с президентом России Владимиром Путиным из-за начала спецоперации РФ на Украине. В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung политик подчеркнул, что он выступает за дипломатическое урегулирование конфликта между двумя государствами. По его словам, судьбу военных ВСУ «можно облегчить» лишь с помощью дипломатии.

Я не буду отказываться от моих возможностей говорить с президентом Путиным, — заявил Шрёдер.

После введения санкций Европарламентом Шрёдер остался без ранее полагавшегося ему бюро в бундестаге за государственный счет и без сотрудников. Комитет по бюджету решил сократить эту статью расходов.

После этого экс-канцлер ФРГ сообщил о невозможности продления своих полномочий в совете директоров «Роснефти». При этом в российской компании отметили, что с пониманием относятся к этому решению и благодарят коллег «за неизменную поддержку».