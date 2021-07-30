Шотландия побила рекорд по смертности от наркотиков

В этом году в Шотландии от злоупотребления наркотиками умерло более 1300 человек, что превысило показатели прошлого года. Об этом сообщает BBC.

Статистика смертей наркозависимых в Шотландии зафиксировала рост на 75 человек по сравнению с 2020 годом. Это свидетельствует о том, что Шотландия находится на первом месте среди всех регионов Европы в этом рейтинге.

По данным издания, резкий и постоянный рост смертей от наркотиков в Шотландии отмечается уже последние 20 лет. Больше 75% умерших — люди в возрасте от 35 до 54 лет. Большинство зарегистрированных случаев смертей среди наркоманов случается из-за передозировок — 93%. Самыми проблемными областями в плане распространения наркотиков стали Глазго и Клайд.

Ранее в Росстате сообщили, что в 2020 году число россиян, умерших в 2020 году от проблем с наркотиками, увеличилось на 60% по сравнению с предыдущим годом. Так, во время первого года пандемии в России от причин, связанных с наркотиками, скончались 7316 человек. В 2019 году это число составляло 4569.