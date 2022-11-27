Шольц усомнился в запуске второй нитки «Северного потока – 2»

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Олаф Шольц

Запуск второй нитки газопровода «Северный поток — 2» маловероятен, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью изданию Focus. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова начать поставки газа в Европу по уцелевшей ветке СП-2, но «мяч на стороне ЕС».

Я думаю, что это трудно себе представить (запуск второй нитки СП-2. — NEWS.ru), — сказал Шольц.

В октябре аналогичным образом высказалась представитель правительства Германии Кристиане Хофман. Она заявила, что Берлин исключает запуск уцелевшей нитки трубопровода. По ее словам, Россия могла беспрепятственно поставлять газ в Германию и до ЧП на «Северных потоках», однако больше не является надежным поставщиком энергоносителей.

Политолог Дмитрий Солонников, комментируя заявления немецких властей, предположил, что ФРГ таким образом демонстрирует намерение отказаться от газа из России навсегда. Он добавил, что для России нет смысла ремонтировать газопровод, если им не будут пользоваться, такое вложение средств будет просто бессмысленным.

25 ноября телевидение в Дании показало первые кадры поврежденного газопровода «Северный поток — 2». Материалы были сняты при помощи подводного дрона. В сентябре этого года на обоих «Северных потоках» резко упало давление, произошли утечки газа, на Западе произошедшее назвали диверсией.