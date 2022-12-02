Шольц призвал Путина к дипломатическому решению конфликта на Украине

Фото: Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц во время разговора с президентом России Владимиром Путиным призвал Москву дипломатическим путем решить конфликт на территории Украины, передает пресс-служба правительства ФРГ. Он подчеркнул, что сделать это нужно как можно скорее. Как отметили в кабмине Германии, беседа, длившаяся в течение часа, была посвящена действиям ВС на Украине и их последствиям.

Шольц осудил российские удары по «украинской гражданской инфраструктуре». Также он подчеркнул, что Германия решительно готова поддерживать Киев и дальше, помогая в обеспечении обороноспособности государства. Кроме того, немецкий канцлер призвал российского коллегу быстрее найти выход из конфликта дипломатическим путем. Это, в понимании Шольца, должно включать в себя вывод войск с украинской территории.

Помимо этого, главы государств поговорили о глобальной экономической ситуации. Оба подчеркнули важность продленного зернового соглашения под эгидой ООН и договорились оставаться в контакте друг с другом.

Ранее во время круглого стола на Берлинской конференции по безопасности Шольц заявил, что Европа должна вернуться к «мирному порядку» с Россией, который существовал до начала спецоперации на Украине. По его мнению, по завершении боевых действий необходимо будет решить «вопросы общей безопасности», что станет возможным только после того, как российская сторона сделает шаг навстречу к становлению «мирного порядка».