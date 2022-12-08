Шольц призвал к созданию европейской системы ПВО

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Олаф Шольц

Немецкий канцлер Олаф Шольц выразил надежду на создание европейской системы противовоздушной обороны Sky Shield в течение пяти лет, передает медиагруппа Funke. По его словам, специальная военная операция на Украине стала своего рода поворотным моментом, который заставил ФРГ задуматься об укреплении своей обороноспособности.

Я надеюсь, что противоракетный щит будет создан в течение следующих пяти лет. В настоящее время правительство ведет переговоры с производителями различных систем, чтобы подготовить конкретные решения, — заявил Шольц.

Немецкий канцлер отметил важность завершения СВО на Украине. Шольц подчеркнул, что после этого на повестке окажется вопрос обеспечения европейской безопасности. Он также подтвердил готовность Берлина к диалогу с Москвой о контроле над вооружениями.

Ранее Шольц сказал, что эффективность санкций против России возрастает с каждой неделей, их придется сохранять долго. Канцлер добавил, что начало спецоперации не внесло противоречий между странами Евросоюза, как на то рассчитывал, по мнению немецкого политика, президент России Владимир Путин.

До этого Шольц во время разговора с президентом России призвал Москву дипломатическим путем решить конфликт на территории Украины.