Шольц объяснил нежелание передавать танки Украине Шольц заявил, что передача Украине танков способна спровоцировать войну между Россией и НАТО

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Германия не намерена отправлять танки для Украины, поскольку такие действия могут многократно усилить конфликт, рассказал в интервью The New York Times канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он подчеркнул, что Берлин поддерживает Киев, но только таким образом, чтобы это не привело к войне между НАТО и Россией.

Это очень опасное военное противостояние. Мы поддерживаем Украину. Мы делаем это таким способом, который не ведет к эскалации, к войне между НАТО и Россией, потому что это будет катастрофой, — объяснил позицию ФРГ Шольц.

18 сентября военкор Андрей Коц, ссылаясь на немецкую прессу, сообщил, что Германия может передать Украине новую бронетехнику, включая танки Leopard 1 и Leopard 2, боевые машины пехоты Marder и бронетранспортеры Fuchs. Данные меры были предложены Госдепом США. В Вашингтоне подталкивают канцлера ФРГ Олафа Шольца осуществить поставки, отмечает военкор.

Позднее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт пояснила, что никто из немецких партнеров не отправлял Киеву танки западного образца. Она добавила, что у ФРГ нет планов по единоличной отправке боевых машин на Украину.

Американский журнал Military Watch Magazine ранее написал, что у западных стран почти закончились запасы танков Т-72, которые ранее поставлялись на Украину. Как пишет издание, теперь на Украину будут поставлять машины на базе танков Т-55 и словенские танки M-55, оборудованные орудием калибра 105 мм, к которым у ВСУ нет боеприпасов.