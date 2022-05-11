Шольц обсудил с Зеленским переговоры между Украиной и РФ

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Канцлер Германии Олаф Шольц провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы двух государств обсуждали, в частности, переговорный процесс между Киевом и Москвой. Об этом сообщил кабмин ФРГ.

Канцлер расспросил об актуальной обстановке и о переговорном процессе между Украиной и Россией, — говорится в сообщении.

Также в ходе беседы Шольц выразил коллеге соболезнования в связи со смертью первого президента Украины Леонида Кравчука.

Канцлер подтвердил актуальность призыва к России остановить боевые действия, вывести войска из Украины и восстановить территориальную. целостность и суверенитет страны.

В кабмине сообщили, что стороны также обсудили «конкретные практические возможности» будущей поддержки Киева и договорились продолжать контактировать впредь.

Ранее Олаф Шольц выступил с требованием к Москве и Киеву возобновить переговоры для быстрого достижения урегулирования конфликта. Он добавил, что обсуждение между двумя странами должно стать «более конкретным». По мнению немецкого лидера, противостояние должно быть завершено в ближайшее время.