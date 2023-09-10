Шольц не смог «отвесить пощечину» России Zeit: декларация саммита G20 не позволила Шольцу «отвесить пощечину» России

Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

Олаф Шольц

Содержание итоговой декларации саммита G20 в Нью-Дели отменило планы канцлера ФРГ Олафа Шольца «отвесить пощечину» России, сообщает немецкое издание Zeit. По его данным, год назад, когда на саммите G20 на Бали была принята декларация с осуждением спецоперации на Украине, немецкий политик говорил, что на Западе ее интерпретировали как «звучную пощечину» России.

Шольц говорил о том, что произошло важное прояснение в решающий момент этого конфликта. Теперь он признает то, что уже невозможно скрывать. В итоговой декларации [саммита G20 2023 года в Нью-Дели] нет осуждения [России], не было упоминания и о «пощечине», — отмечается в публикации.

Также издание подчеркивает, что спустя год после саммита на Бали можно признать: момент не был «решающим» и ни о каких «прояснениях» речь не шла.

Ранее сообщалось, что дипломаты стран G20 согласовали компромиссные формулировки по Украине. Разногласия между Москвой и западными странами «угрожали» принятию совместного документа по итогам саммита в Индии. В итоге утверждается, что выбранные в 2023 году формулировки схожи с теми, которые были озвучены в заявлении, принятом на прошлогодней встрече «Большой двадцатки» на Бали.