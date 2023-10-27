Шольц назвал способ предотвратить обострение конфликта на Ближнем Востоке Шольц: никто не должен вмешиваться в конфликт Израиля и Палестины

Фото: Kremlin.ru

Олаф Шольц

Обострения не будет, если никто не станет пытаться вмешаться ближневосточный конфликт, заявил на пресс-конференции в Брюсселе канцлер Германии Олаф Шольц. Однако, по его словам, которые приводятся на сайте правительства ФРГ, Евросоюзу нужно приложить максимум усилий, чтобы не допустить усугубления конфликта.

Должно быть совершенно ясно, что никто не будет вмешиваться в этот конфликт и что эскалации не будет. <...> Помимо поддержки права Израиля на самооборону после нападения [ХАМАС], мы сделали все, чтобы не было дальнейшей эскалации, — заявил Шольц.

Вместе с тем немецкий политик обратил внимание на ситуацию в секторе Газа. Шольц призвал обеспечить поставку гуманитарной помощи в анклав. По его словам, Евросоюз будет тесно сотрудничать с партнерами в регионе, чтобы помочь гражданскому населению и облегчить доступ к продовольствию, воде, медикаментам, топливу и жилью.

Ранее Шольц решил выразить поддержку Израилю на церемонии открытия новой синагоги в городе Дессау-Рослау. На такое событие он надел еврейскую кипу. Политик написал, что еврейская жизнь была и остается частью Германии. Он добавил, что в его стране было совершено чудовищное преступление против еврейского народа. Именно поэтому позиция Берлина в конфликте на Ближнем Востоке остается непреклонной, подчеркнул политик.