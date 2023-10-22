Шольц надел кипу на открытие синагоги в Дессау

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц принял участие в церемонии открытия новой синагоги в городе Дессау-Рослау. На такое событие он надел еврейскую кипу. В своем аккаунте в Twitter (X) политик написал, что еврейская жизнь была и остается частью Германии.

Эта синагога здесь, в центре Дессау-Рослау, говорит о том, что еврейская жизнь была и остается частью Германии. Она относится к ней, — заявил Шольц.

Он добавил, что в Германии было совершено чудовищное преступление против еврейского народа. Именно поэтому позиция Берлина в конфликте на Ближнем Востоке остается непреклонной, подчеркнул канцлер.

Синагога расположена в центре Дессау-Рослау недалеко от ратуши. Она получила свое имя от композитора Курта Вайля, который провел в городе детские годы.

Ранее в Берлине неизвестные бросили два «коктейля Молотова» в здание еврейской общины Kahal Adass Jisroel. По предварительным данным, никто не пострадал. Известно, что в здании находятся еврейская религиозная школа и синагога. Местные СМИ сообщают, что бутылки не попали в здание синагоги, а разбились на тротуаре перед синагогой. После происшествия территорию вокруг оцепили.