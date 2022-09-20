Шольц назвал имитацией референдумы в Донбассе Шольц: Германия не признает результаты референдума в Донбассе

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что результаты референдума в Донбассе о присоединении к России не будут признаны властями ФРГ, сообщает Welt. Он призвал РФ вывести войска с Украины и подчеркнул, что у Киева есть право защищать независимость и целостность государства.

Россия должна вывести свои войска. У Украины есть право защищать целостность, суверенитет... своей страны. В этом мы поддерживаем Украину. В этой связи совершенно ясно, что эта имитация референдумов не может быть признана, — высказался Шольц.

Ранее стало известно, что с 23 по 27 сентября пройдут референдумы о присоединении к России Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ГД поддержит жителей Донбасса, если они выскажутся за вступление в состав России. Он подчеркнул, что Россия ждет от них свободного волеизъявления и последнее слово останется за ними.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что референдумы о вхождении ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России ничего не изменят. Он подчеркнул, что в случае проведения плебисцитов Киев оставляет за собой право на освобождение территорий.