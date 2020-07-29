Шойгу вручил медаль сербскому министру обороны

Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил главу оборонного ведомства Сербии Александра Вулина медалью за организацию военного парада, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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На торжественном мероприятии в российской столице, которое прошло 24 июня вместо традиционного 9 мая из-за пандемии коронавируса, присутствовал по личному приглашению российского лидера Владимира Путина президент Сербии Александр Вучич. В параде также поучаствовали 75 бойцов сербской гвардии.
Ранее сербский политик и общественный деятель Младжен Джорджевич заявил, что внешнеполитический курс Белграда на подрыв дружбы между россиянами и сербами резко ускорился в последние месяцы и напрямую связан с президентом страны Вучичем, передавал NEWS.ru. По мнению Джорджевича, источником антироссийской кампании в стране являются СМИ, приближённые к Сербской прогрессивной партии и главе государства.
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