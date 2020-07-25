Сербский политик заявил об усилении антироссийского курса Белграда

https://static.news.ru/photo/aabc0210-cf25-11ea-9b5d-fa163e074e61_660.jpg Александр Вучич Фото: vucic.rs

Внешнеполитический курс Белграда на подрыв дружбы между россиянами и сербами резко ускорился в последние месяцы и напрямую связан с президентом страны Александром Вучичем, считает сербский политик и общественный деятель Младжан Джорджевич. По его мнению, источником антироссийской кампании в стране являются СМИ, приближённые к Сербской прогрессивной партии и Вучичу.

Первые признаки антироссийской компании в сербских СМИ появились ещё в конце ноября 2019 года и связаны с делом «шпиона из российского правительства», в рамках которого якобы сотрудник ГРУ вербует и покупает секретные сведения у «одного сербского офицера», — цитирует ИА Regnum Джорджевича.

По его мнению, сегодняшняя ситуация сходна с 1948 годом, когда Иосип Броз Тито пошёл на конфликт с СССР. Политик подчеркнул, что антироссийская пропаганда не прекращалась даже во время «первой волны» коронавируса. Первой ласточкой стало то, что Вучич не только не встретил в аэропорту 11 самолётов с гуманитарной помощью из России, но и отправил туда в качестве официального лица премьер-министра Анну Брнабич, известную своей нетрадиционной сексуальной ориентацией. Кроме того, во время действия комендантского часа на гостелеканале Сербии несколько раз показали антипутинский фильм Виталия Манского «Свидетели Путина».

Основной же причиной «антироссийской истерии» Джорджевич считает желание Вучича сдать Косово и Метохию, чему мешает позиция России.

Именно поэтому, предотвращая предательство Вучича, Россия защищает не только существующий международный правовой порядок, но и свою дружбу с Сербией и сербским народом, — заключил Джорджевич.

Как писал NEWS.ru, сербы больше не считают Россию главным другом. Во времена пандемии это звание отошло Китаю, оттеснив РФ сразу на третье место, после Евросоюза. Местные журналисты связывают такой резкий сдвиг общественного мнения со спланированной государством пиар-кампанией. Руководство республики недавно пришло к выводу, что Запад боится Пекина больше, чем Москвы, поэтому в нелёгких переговорах с ЕС лучше заручиться его поддержкой.

Согласно опросу, проведённому по заказу Института европейских исследований, 40% сербов считают, что Китай больше всех помогает их стране. На втором месте Евросоюз с 17,6%, а на третьем — Россия с 14,6%. До начала пандемии главным зарубежным союзником граждане страны считали Россию, хотя реальная картина не поменялась: больше всего в Сербию как раньше, так и сейчас инвестирует Евросоюз.