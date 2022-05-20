Шойгу доложил Путину о полном освобождении Мариуполя

Сергей Шойгу / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении территории «Азовстали». По его словам, теперь от украинских националистов полностью освобождён Мариуполь, сообщает Минобороны в Telegram.

В военном ведомстве добавили, что украинские боевики, прятавшиеся в подземных сооружениях комбината, начали сдаваться 16 мая. За пять последних дней сложили оружие 2439 националистов, причём 20 мая с «Азовстали» вышел с поднятыми руками 531 боец.

Ранее стало известно, что глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил: комбинат «Азовсталь» после освобождения может быть снесён, поскольку он наносил сильный ущерб экологии. На его месте могут разбить технопарк или парковую зону, добавил он.