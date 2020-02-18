https://static.news.ru/photo/c8b1170e-5231-11ea-ba4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Польше порядка 300 членов горнодобывающих профсоюзов устроили протестную акцию утром 18 февраля. Они заблокировали железнодорожные пути у перегрузочного терминала в городе Славкув в Силезском воеводстве.

Горняки потребовали прекратить импорт угля из РФ в Польшу, так как это отнимает у них рабочие места и право на повышение, уточняет RMF24.

Председатель одного из профсоюзов Богуслав Зентек отметил, что в стране шахты переполнены углём.

Ранее министр государственных активов Польши Яцек Сасин заявил, что госкомпании откажутся от покупки угля в России, Южной Америке, Колумбии, Мозамбике и CША. В пресс-службе департамента угольной промышленности Кемеровской области, комментируя его слова, сообщили, что компании Кузбасса могут направить свою продукцию на рынки Индии, Вьетнама и Малайзии, писал NEWS.ru.