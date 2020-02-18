В Польше порядка 300 членов горнодобывающих профсоюзов устроили протестную акцию утром 18 февраля. Они заблокировали железнодорожные пути у перегрузочного терминала в городе Славкув в Силезском воеводстве.
Горняки потребовали прекратить импорт угля из РФ в Польшу, так как это отнимает у них рабочие места и право на повышение,
Председатель одного из профсоюзов Богуслав Зентек отметил, что в стране шахты переполнены углём.
Ранее министр государственных активов Польши Яцек Сасин заявил, что госкомпании откажутся от покупки угля в России, Южной Америке, Колумбии, Мозамбике и CША. В пресс-службе департамента угольной промышленности Кемеровской области, комментируя его слова, сообщили, что компании Кузбасса могут направить свою продукцию на рынки Индии, Вьетнама и Малайзии, писал NEWS.ru.
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