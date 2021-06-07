Сербы будут продавать произведённый в стране «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/72387e50-c772-11eb-8400-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Сербия в будущем надеется продавать другим государствам произведённый на территории страны российский препарат от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в разговоре с журналистами 7 июня заявил председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич. Его слова приводит РИА Новости.

Сербия будет единственной европейской страной, производящей российский препарат.

Конечно, если мощности производства позволят экспорт, то мы будем продавать её всем желающим, — сказал политик.

По его словам, неизвестно, сколько раз гражданам придётся пройти через вакцинацию. Дачич добавил, что дополнительные дозы сыворотки людям надо будет получать, если пандемия продлится ещё год, ведь антитела у привитых уже закончатся.

Кроме того, Дачич заметил, что сербы никак не могут повлиять на вопрос с регистрацией Европейским лекарственным агентством (EMA) «Спутника V». Однако в стране уверены, что ЕМА сделает это.

Ранее стало известно, что Сербия стала первым европейским государством, в котором началось производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Старт работам был дан в пятницу, 4 июня. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме рассказал министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович.

Также в этот день в своём обращении к народу президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию и национального лидера Владимира Путина за усилия, которые Москва предприняла для начала работ по производству препарата в республике.