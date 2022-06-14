Сербский президент подтвердил задержание бывшего генерала СБУ

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что правоохранительные органы республики арестовали бывшего генерала Службы безопасности Украины Андрея Наумова, сообщает ТАСС. Ранее появилась информация, что бывший начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ был задержан за контрабанду валюты и драгоценностей на сербской границе.

Вы имеете в виду господина Наумова? У меня есть такая информация, — заявил Вучич в ответ на вопрос журналиста о Наумове.

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива ранее заявил, что при пересечении границы в Сербии арестован «кошелёк» президента Украины Владимира Зеленского, генерал СБУ Андрей Наумов, который пытался провезти через границу $20 млн и драгоценные камни. Политик добавил, что перед началом российской спецоперации Наумов вместе с главой СБУ Банаковым вывезли за пределы Украины почти $2 млрд.

Бывший нардеп добавил, что Наумов задержан и помещен в следственный изолятор в города Ниш. Ему грозит до 12 лет лишения свободы, если он будет признан виновным в контрабанде.