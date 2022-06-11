Названа сумма, которую Зеленский вывез с Украины перед операцией Экс-нардеп Кива назвал сумму денег, которую «кошелёк» Зеленского вывез с Украины

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива заявил в своём Telegram-канале, что при пересечении границы в Сербии арестован «кошелёк» президента Украины Владимира Зеленского генерал СБУ Андрей Наумов, он пытался провезти через границу 20 миллионов долларов и драгоценные камни. Политик добавил, что перед началом российской спецоперации Наумов вместе с главой СБУ Банаковым вывезли за пределы Украины почти два миллиарда долларов.

23.02.2022 перед началом специальной военной операции, он вместе с Главой СБУ Иваном Бакановым вывезли с собой наличными около — двух миллиардов долларов, — написал Кива.

Бывший нардеп добавил, что Наумов задержан и помещен в следственный изолятор в города Ниш. Ему грозит до 12 лет лишения свободы, если он будет признан виновным в совершении контрабанды.

Пока вы — соотечественники превращаетесь в удобрение — лицедеи тоннами вывозят в Европу награбленные деньги и скупают недвижимость, — отметил экс-нардеп.

Кива подчеркнул, что Киев принимает все усилия, чтобы скрыть этот факт.

Дания и Нидерланды выступили против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС, сообщило ранее агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники и дипломатические документы. По мнению датских дипломатов, Украина недостаточно выполняет условия, связанные с работой институтов, которые гарантируют демократию, верховенство закона, права человека, а также защиту меньшинств. Отмечается, что Киеву необходимо улучшить законодательную и институциональную базу.