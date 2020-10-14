Сербия ведёт переговоры по приобретению российской вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/6146b2ea-0e10-11eb-a59d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Сербия ведёт переговоры с российской стороной по приобретению вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил президент страны Александар Вучич.

Мы сейчас действительно ведём переговоры с другими странами, в том числе и по поводу российской вакцины, — сообщил в интервью ТАСС Вучич.

Как писал NEWS.ru, профессор Новосибирского государственного университета вирусолог Сергей Нетёсов заявил, что говорить о наличии в России вакцины от коронавируса пока рано. Нужно дождаться завершения третьего этапа испытаний.

Специалист напомнил, что любая кандидатная вакцина должна пройти доклинические испытания на культурах клеток и минимум двух видах животных, затем её испытывают на добровольцах. Во время первых двух фаз испытания добровольцы находятся в стационарах, третья фаза испытаний — когда вакцину тестируют на людях в условиях обычной жизни. Исследование проходит в условиях двойного слепого рандомизированного исследования во время пандемии.