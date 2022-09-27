SVT: на маршрутах «Северных потоков» прогремело два подводных взрыва

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

На маршрутах залегания трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли два подводных взрыва, сообщает телеканал SVT со ссылкой на профессора Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерна Лунда. Взрывы зафиксировали измерительные станции в Дании и Швеции.

Шведская национальная сейсмическая сеть зафиксировала два явных взрыва в этом районе в понедельник. Один из взрывов имел магнитуду 2,3 и был зарегистрирован на 30 измерительных станциях на юге Швеции, — говорится в сообщении.

Согласно данным сейсмоприборов, первый взрыв был зафиксирован в ночь на 26 сентября, в 02:03 по шведскому времени, второй — в 19:04 вечером этого же дня.

Хорошо видно, как волны отскакивают от дна к поверхности. Нет сомнений, что это был взрыв. У нас даже была станция в Гношё, которая зафиксировала эти данные, — сказал Лунд.

Телеканал сообщает, что предупреждения об утечке газа на трубопроводах поступили 26 сентября в 13:52 и 20:41 по местному времени после того, как корабли обнаружили пузыри на поверхности воды.

Министерство обороны Дании сообщило, что фрегат Absalon и экологическое судно Gunnar Thorson направлены к месту утечки на газопроводах в Балтийском море. Они проведут мониторинг воды в закрытых после ЧП зонах.

На одной из ниток трубопровода «Северный поток — 2» в ночь на 26 сентября внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России.

ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. После происшествия в этом районе была установлена охранная зона радиусом пять морских миль.

Также оператор Nord Stream AG сообщил, что 26 сентября произошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».

Впоследствии газета Tagesspiegel сообщила, что причиной падения давления могла стать целенаправленная диверсия с использованием водолазов или подводной лодки. Начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии.