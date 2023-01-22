СБУ разберется с фейками о высокой наценке на питание для ВСУ Минобороны Украины передаст в СБУ материалы о «манипуляциях» по поводу цен на продукты для военных

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Министерство обороны Украины в официальном комментарии назвало сведения о завышенных суммах при закупке питания для ВСУ «умышленными манипуляциями», которые «вводят в заблуждение». Ведомство передаст в СБУ материалы для проведения расследования о распространении ложной информации в особый период.

Минобороны готовит материалы в Службу безопасности Украины с целью проведения расследования распространения заведомо ложных сведений, которые наносят вред интересам обороны в особый период. Напомним, что Минобороны исповедует принцип нулевой толерантности к коррупции, — говорится в сообщении украинского Минобра.

В министерстве отметили, что глава ведомства Алексей Резников 21 января лично обратился к председателю комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александру Завитневичу с просьбой безотлагательно провести заседание с обсуждением порядка, обстоятельств и результатов закупки услуг питания военнослужащих на 2023 год.

21 января замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая вызвала на заседание руководство Минобороны страны после публикации в Сети расследований журналистов портала ZN о махинациях с закупками продовольствия для ВСУ. По данным журналистов, закупки провизии проходили с наценками гораздо выше рыночных.

16 января сообщалось, что государственное бюро расследований Украины раскрыло схему масштабных хищений продуктов питания, предназначавшихся для ВСУ. В ходе обысков силовики изъяли порядка 30 тысяч банок тушенки, а также около 4 млн гривен в разной валюте.