В Службе безопасности Украины считают, что сотрудники ФСБ России незаконно задерживают украинских рыбаков в Азовском море и заставляют их давать ложные показания о нелегальном вылове рыбы.
В ведомстве припомнили, что в прошлом году два украинца были задержаны недалеко от Бердянска и доставлены в Ейск, где их допросили и якобы с помощью угроз вынудили сознаться в браконьерстве.
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Ранее News.ru писал, что российские пограничники задержали в Азовском море украинских браконьеров. Инцидент произошёл в акватории Таганрогского залива. Двое граждан соседнего государства ловили рыбу без соответствующего разрешения. В лодке находился улов — около четырёх тысяч особей частиковых пород рыб — и почти 100 орудий лова в виде подъёмных ловушек. В отношении задержанных возбуждены дела об административных правонарушениях по статье «Нарушение правил, регламентирующих рыболовство».