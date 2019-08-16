https://static.news.ru/photo/cc29cd68-c019-11e9-90b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Службе безопасности Украины считают, что сотрудники ФСБ России незаконно задерживают украинских рыбаков в Азовском море и заставляют их давать ложные показания о нелегальном вылове рыбы.

В ведомстве припомнили, что в прошлом году два украинца были задержаны недалеко от Бердянска и доставлены в Ейск, где их допросили и якобы с помощью угроз вынудили сознаться в браконьерстве.

В сообщении, размещённом на сайте СБУ, говорится, что задержания сопровождаются информационными кампаниями в СМИ, цель которых — подорвать имидж Украины и обвинить страну в истреблении ресурсов Азовского моря.

Ранее News.ru писал, что российские пограничники задержали в Азовском море украинских браконьеров. Инцидент произошёл в акватории Таганрогского залива. Двое граждан соседнего государства ловили рыбу без соответствующего разрешения. В лодке находился улов — около четырёх тысяч особей частиковых пород рыб — и почти 100 орудий лова в виде подъёмных ловушек. В отношении задержанных возбуждены дела об административных правонарушениях по статье «Нарушение правил, регламентирующих рыболовство».