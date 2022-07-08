Чтобы прекратить установившуюся гегемонию Соединенных Штатов, нужно уничтожить их военные базы на евразийском континенте, считает политолог Евгений Сатановский. Он подчеркнул, что таким образом нужно лишить США ядерного оружия и военной техники в регионе, передает «ПолитЭксперт».
Чтобы там в принципе не было ни ядерного оружия американского, ни военных баз американских, ни военной техники в пределах евроазиатского континента. Ребята, валите на свой континент! — высказался Сатановский.
Он считает, что американцы не хотят терять свое лидерство в мире, для этого они произвели эскалацию конфликта на Украине. При этом, уточнил Сатановский, в этой ситуации Киев исполняет роль «буйного, вороватого, звероватого, неуправляемого» наемника. В связи с этим политолог выразил мнение, что цели России не должны ограничиваться лишь демилитаризацией и денацификацеий Украины.
Ранее заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не гарантирует автоматического размещения военных баз Альянса на территории двух стран. Он отметил, что представители военно-политического блока не предполагали дополнительного военного присутствия в новоприбывших государствах. По словам Джоанэ, Финляндия и Швеция и так обладают «грозным» потенциалом национальных сил.