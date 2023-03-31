Санду прибыла на Украину

Фото: The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Майя Санду и Владимир Зеленский

Президент Молдавии Майя Санду прибыла на Украину, сообщает украинское издание «Страна.ua». Отмечается, что 31 марта в Киев также приехали премьеры Словакии, Словении и Хорватии.

Сегодня народ Молдовы и я вместе с мировым сообществом вспоминаем о терроре, учиненном год назад против мирных жителей в Буче. Мы чтим и скорбим невиновных. Демократии должны работать вместе, чтобы эти злодеяния были расследованы и наказаны, — написала она в Twitter.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Киев регулярно демонстрирует желание вторгнуться на территорию Приднестровья. Он добавил, что власти Украины также поддерживают воинственные устремления Кишинева. Министр иностранных дел отметил, что Россия в свою очередь будет руководствоваться имеющимся у ее военнослужащих мандатом по обеспечению безопасности в регионе.

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый ранее заявил, что Украина может разместить своих военных на границе с Приднестровьем, если увидит угрозу с этой стороны. Ранее молдавские Telegram-каналы опубликовали фотографии и видео траншей, которые были вырыты на украинской территории в населенных пунктах, граничащих с Молдавией. Украинские представители объяснили молдавской пограничной полиции, что эти траншеи были созданы для борьбы с незаконной миграцией и контрабандой.