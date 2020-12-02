Санду обвинила Додона в попытке украсть голоса

Режим действующего президента Молдавии Игоря Додона пытается украсть голоса граждан, заявила избранная глава государства Майя Санду.
Режим Додона пытается украсть наши голоса, — сказала она в ходе брифинга.
По её словам, в парламенте был зарегистрирован законопроект о выводе из-под контроля президента Службы информационной безопасности. В результате ключевые для борьбы с коррупцией ведомства останутся под контролем других сил,
Это давление на демократию, это попытка узурпации власти, — подчеркнула она.
Ранее Санду заявила, что планирует наладить хорошие отношения с Россией и готова принять любую помощь в этом вопросе.
Санду в ходе второго тура президентских выборов в республике набрала 57,7% голосов. Её соперник, действующий президент страны Игорь Додон, сумел заручиться поддержкой только 42,2% избирателей. Он признал поражение на выборах и заявил, что не будет препятствовать вступлению Санду в должность. Кроме того, готов оказать ей помощь, если таковая потребуется, писал NEWS.ru.