Самолёт загорелся в небе над Грецией

Лайнер авиакомпании Ryanair загорелся в небе. Самолёт следовал из Берлина в Афины.
Возгорание произошло в кабине пилотов,
Восемь пожарных машин и 20 спасателей встречали лайнер в воздушной гавани. На борту находились 157 пассажиров, в том числе младенец, а также шесть членов экипажа.
В результате ЧП никто не пострадал.
Ранее NEWS.ru отмечал, что лайнер авиакомпаний S7 чуть не столкнулся с самолётом Emirates Airlines. Диспетчеры в последние минуты предотвратили авиакатастрофу, которая могла привести к многочисленным жертвам.
Опасное сближение самолётов заметили только тогда, когда между ними оставалось всего несколько километров. Лайнеры были друг от друга на расстоянии около 7 км по горизонтали и 150 метров по вертикали. Это вдвое меньше допустимого минимального расстояния.
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