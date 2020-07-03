Самолёт загорелся в небе над Грецией

https://static.news.ru/photo/f6b3907e-bd4c-11ea-b964-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vaclav Salek/CTK/Global Look Press

Лайнер авиакомпании Ryanair загорелся в небе. Самолёт следовал из Берлина в Афины.

Возгорание произошло в кабине пилотов, передаёт Metrosport. Судно совершило экстренную посадку в аэропорту в Салониках.

Восемь пожарных машин и 20 спасателей встречали лайнер в воздушной гавани. На борту находились 157 пассажиров, в том числе младенец, а также шесть членов экипажа.

В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее NEWS.ru отмечал, что лайнер авиакомпаний S7 чуть не столкнулся с самолётом Emirates Airlines. Диспетчеры в последние минуты предотвратили авиакатастрофу, которая могла привести к многочисленным жертвам.

Опасное сближение самолётов заметили только тогда, когда между ними оставалось всего несколько километров. Лайнеры были друг от друга на расстоянии около 7 км по горизонтали и 150 метров по вертикали. Это вдвое меньше допустимого минимального расстояния.