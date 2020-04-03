Европа

Самоизоляция Бориса Джонсона затянулась из-за симптомов коронавируса

15:07, 03 апреля 2020 12
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пятница, 3 апреля, должна была стать последним днём самоизоляции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заразившегося коронавирусом. Из-за сохранения симптомов инфекции политик продолжит находиться в уединении в резиденции на Даунинг-стрит.

Джонсон опубликовал в своём Twitter видеоролик. В нём британский премьер рассказал, что у него остаётся повышенной температура тела.

Мы постоянно работаем над нашей программой, чтобы победить коронавирус, — заверил Джонсон, отметив, что несмотря на болезнь, трудится из дома.

В Великобритании власти просят инфицированных COVID-19 пациентов или людей с симптомами заболевания находиться в изоляции на протяжении семи дней или дольше в случае, если симптомы сохраняются. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения заражённые коронавирусом должны самоизолироваться на 14 дней.

С членами британского кабмина премьер общается посредством современных технологий. В частности, для проведения совещания Джонсон и его коллеги использовали платформу видео-конференц-связи Zoom, писал NEWS.ru.

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