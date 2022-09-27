Большинство жителей Херсонской области проголосовали за вступление в РФ Сальдо: подавляющее большинство жителей Херсонской области проголосовали за присодениение к РФ

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Референдум по вопросу присоединения Херсонской области к Российской Федерации состоялся, заявил глава администрации региона Владимир Сальдо. По его словам, которые приводит РИА Новости, подавляющее большинство пришедших на избирательные участки поддержали присоединение области к России.

Уже ясно, что подавляющее большинство тех, кто пришли на избирательные участки, поддержали выход Херсонской области из Украины и присоединение к России, — сказал Сальдо.

Ранее глава избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова сообщила, что референдум по вхождению региона в состав Российской Федерации можно считать состоявшимся, так как явка превысила необходимую для этого отметку в 50% с учетом зарубежных избирательных участков.

25 сентября ЦИК Донецкой и Луганской народных республик признали референдумы состоявшимися. Явки в этих регионах превысили 70%.

В свою очередь, замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион стремится стать субъектом Российской Федерации в ближайшее время. Это позволит быстро начать налаживать мирную жизнь.

Он добавил, что ход событий, который связан с вхождением Херсонской области в состав России, переломить уже невозможно.