Бывший председатель областной администрации Одессы Михаил Саакашвили заявил, что украинские прокуроры разучились сажать людей за преступления. Он назвал их «импотентами».
По его словам, госслужащие «десятый раз продают старые дела», передаёт
Что такое украинский прокурор? Украинский прокурор в среднем — это прокурор, который кусает, пугает, царапает, а потом ждёт деньги, чтобы он тебя не кусал и не царапал, — подчеркнул он.
Политик отметил, что даже коррумпированные прокуроры почти не добивались тюремных сроков для обвиняемых.
Это такие импотенты, что с них вообще нечего взять, — заключил он.
Ранее News.ru писал, что главная военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело о выдворении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из страны в Польшу в феврале 2018 года. В ведомстве заподозрили, что это было сделано с нарушением закона.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен