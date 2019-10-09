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Канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала использовать предстоящие контакты с представителями Москвы и Парижа для достижения договорённости о дате саммита в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина, Франция). Об этом сообщили в офисе украинского президента Владимира Зеленского.

Ангела Меркель (в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским. — News.ru) подчеркнула неизменность позиции ФРГ в поддержку Украины на пути к установлению мира в Донбассе. Она заявила, что использует предстоящие...