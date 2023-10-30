Саакашвили обвинил Россию в отправке группы диверсантов в Грузию

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Михаил Саакашвили

Правительство России отправило в Грузию группу диверсантов с целью захвата власти, заявил бывший президент страны Михаил Саакашвили на заседании суда по делу о растрате государственных средств в крупном размере. Как сообщает ТАСС, он призвал действующую власть создать горячую линию гражданской обороны, чтобы граждане могли обратиться в правоохранительные органы и сообщить о «российской диверсионной группе».

По моей информации, [в Грузию] вошла диверсионная группа, которой поручено в условиях беспорядков захватить власть в свои руки и дестабилизировать страну, — заявил Саакашвили.

Отмечается, что своими заявлениями Саакашвили нарушил правила, установленные судьей. Он предупредил бывшего главу государства о недопустимости обсуждения каких-либо тем, находящихся за рамками разбирательства. В конечном счете судья Бедри Кочламазашвили прервал выступление политика, адвокаты которого заявили о наличии у него признаков деменции.

Политолог Васо Капанадзе ранее назвал условие, при котором Саакашвили может вновь стать президентом Грузии. По его словам, это возможно в том случае, если страны Запада решат устроить государственный переворот в республике.