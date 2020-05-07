Ряд стран продлили санкции в отношении россиян вслед за ЕС

https://static.news.ru/photo/6bfdde1e-9086-11ea-aab7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Норвегия, Черногория, Албания и Украина присоединились к решению Евросоюза о продлении на полгода индивидуальных санкций в отношении граждан России. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

Страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, страна — член Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединяются к решению. ЕС принимает это обязательство к сведению и приветствует его, — цитирует ТАСС политика.

Кроме того, Норвегия, Черногория, Албания, Украина, а также Молдавия присоединились к решению ЕС от 6 марта о продлении на год санкций в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и девяти человек из его окружения.

Как писал NEWS.ru, что 13 марта 2020 года Совет стран Европейского союза продлил санкции, направленные против российских и украинских граждан, «подрывающих суверенитет Украины». Они вступили в силу после опубликования в официальном журнале объединения.