Россия откроет пункты обогрева для замерзающих европейцев Русские дома в Европе откроют пункты обогрева для местных жителей

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С наступлением в Европе осенних холодов Русские дома запускают акцию «Из России с теплом». Пока цены на газ и электроэнергию остаются высокими, они будут работать как пункты обогрева, сообщается в Telegram-канале Россотрудничества.

В условиях, когда температура на улице и, что гораздо важнее, дома неуклонно падает, Русские дома и культурные центры в европейских столицах открывают с сегодняшнего дня свои двери для всех, — заявили в ведомстве.

Желающие смогут там выпить чай и зарядит ь телефоны. Взрослым предложат посмотреть российские фильмы, а детей развлекут мультфильмами. Акция призвана продемонстрировать европейцам традиционное русское гостеприимство в условиях растущей социальной напряженности в Европе и русофобии, отметили в Россотрудничестве.

Идею акции поддержал актер театра и кино, кинорежиссер Сергей Маховиков. По его словам, она позволит лишний раз напомнить европейцам, что «Россия — не страшный зверь» и готова дарить тепло.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что от энергетического кризиса в Европе страдают простые люди. Власти стран сообщества пытаются свалить свои ошибки на РФ, но она не виновата сложившейся ситуации. Он добавил, что Россия готова поставлять энергоресурсы в страны ЕС. Руководству сообщества нужно «просто открыть кран».