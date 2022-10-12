Путин сообщил о готовности России поставлять энергоресурсы в Европу

Фото: rusenergyweek.com

Россия готова поставлять весь объем энергоносителей по контрактам в Европу, в том числе нынешней осенью и зимой, несмотря на обвинения Запада в адрес Москвы в ненадежности, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя». Глава государства сообщил, что сделать это можно по уцелевшей нитке «Северного потока».

Россия к началу этих поставок готова. Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Хотят — пусть просто откроют кран, и все. Мы никого ни в чем не ограничиваем, в том числе готовы поставлять в осенне-зимний период дополнительные объемы, — сказал Путин.

По словам Путина, Европа могла бы избежать высоких цен за газ, если бы согласилась получать энергоресурсы по долгосрочным контрактам. Он отметил, что цены по долгосрочным поставкам газа сегодня в три-четыре раза ниже, чем на спотовом рынке. Президент добавил, что Европа просто будет «печатать деньги» в связи с ростом цен на энергоносители.

Президент также сообщил, что Россия не собирается действовать вопреки здравому смыслу. Москва не будет поставлять энергоресурсы тем государствам, которые установят потолок цен, добавил президент.

Тем, кто вместо делового партнерства и рыночных механизмов предпочитает шулерские уловки и беспардонный шантаж, а мы в такой парадигме в политической сфере живем уже десятилетиями, хочу сказать, что мы не будем действовать себе в ущерб. Имейте в виду, — сказал он.

Путин подчеркнул, что власти стран Европы пытаются свалить на Россию свои ошибки, но в энергетическом кризисе она не виновата.

Страдают рядовые европейцы. За год их счета за электроэнергию и газ выросли более чем в три раза. Население, как в Средневековье, стало запасаться дровами на зиму. Россия здесь причем? И свои собственные ошибки постоянно пытаются на кого-то свалить, в данном случае на Россию. Сами виноваты, хочу еще раз подчеркнуть, — подчеркнул он.

Глава государства добавил, что Россия сможет разместить свой газ на мировых рынках. Действуют газопроводы «Сила Сибири» и «Турецкий поток», для внутреннего турецкого рынка есть еще и «Голубой поток».

Говоря о ситуации на мировом нефтегазовом рынке, Путин процитировал американского экономиста, лауреата Нобелевской премии по экономике Милтона Фридмана.

В этой связи приведу цитату американского экономиста, лауреата Нобелевской премии Милтона Фридмана. Кавычки открываются: «Если вы хотите создать дефицит, например, помидоров, то нужно просто принять закон, по которому розничные торговцы не могут продавать помидоры более чем за 2 цента за фунт. Вы тут же получите дефицит помидоров, то же самое с нефтью или газом», — отметил Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 призвал ограничить цены на российские нефть и газ настолько, чтобы эти поставки не приносили России прибыль. По его словам, такой подход «вынудит РФ задуматься о мире».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что энергетика становится объектом преступных действий террористов. В качестве примера он привел недавнее ЧП на «Северных потоках». Представитель Кремля подчеркнул, что энергетика приводит к состоянию отчаяния целые народы в случае ее отсутствия.