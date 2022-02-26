Румыния закрыла воздушное пространство для российских самолётов

Представитель правительства Румынии по печати Дан Кэрбунару сообщил о решении страны закрыть воздушное пространство для российских самолётов на фоне спецоперации РФ на Украине, передаёт издание Agepress. О закрытии воздушного пространства для России ранее объявили ряд других европейских стран.

Румыния приостанавливает право пролёта над её территорией, а также права посадки на территории Румынии для воздушных судов, которые принадлежат компаниям РФ. Эта процедура будет проходить в течение этого дня, — цитирует слова Кэрбунару издание.

Ранее Болгария, Польша и Чехия уведомили российские авиакомпании о закрытии своего воздушного пространства. Об этом сообщил источник, близкий к одной из компаний. Таким образом, рейсы в эти страны из РФ станут невозможны.

Министр юстиции Латвии Янис Борданс также заявил, что прибалтийское государство закрывает воздушное пространство республики для самолётов российских авиакомпаний.

До этого авиакомпания S7 отменила все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта. Это связано с решением Польши и Чехии закрыть воздушное пространство для российских авиаперевозчиков.