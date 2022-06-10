Румыния впервые испытала американскую систему HIMARS

Фото: US Army

Реактивная система залпового огня HIMARS

Румыния впервые провела испытания американских реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщила пресс-служба министерства обороны страны. Там отметили, что все прошло в рамках учений Unirea 22 и Viforul 22. Они проводились для отработки техники и тактики поддержки войск, которые осуществляют береговую оборону.

В национальном зенитном учебном центре имени генерала Иона Бунгеску в Капу-Мидия в период с 8 по 10 июня впервые были проведены стрельбы из системы HIMARS, которая поступила в распоряжение 8-й оперативно-тактической ракетной бригады «Александру Иоанна Куза» в 2021 году, — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в Минобороны Румынии, учения показали хорошие результаты, что крайне важно для страны. В ведомстве заявили, что огневая поддержка с закрытых позиций — один из ключевых элементов государственной безопасности, который вносит большой вклад в расширение сотрудничества Румынии с США и в исполнение обязательств страны в рамках членства в НАТО.

Ранее стало известно, что именно такие системы залпового огня в США собираются поставить на Украину. Американские власти заверили, что выставили официальному Киеву условие: не задействовать HIMARS для ударов по территории России. В противном случае, уверяют в Вашингтоне, Запад сразу же прекратит все поставки на Украину вооружения. Однако российские эксперты отмечают, что таким заверениям едва ли можно верить.