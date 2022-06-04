В США объяснили, почему Киев не ударит HIMARS по территории России Дипломат Мэтью Брайза: Киев не направит HIMARS в сторону России

Фото: Kento Nara/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Поставки западного вооружения на Украину прекратятся, если Киев примет решение наносить удары из реактивных систем залпового огня HIMARS по территории России, заявил РИА Новости американский дипломат Мэтью Брайза. Он подчеркнул, что власти Украины это хорошо понимают.

Украинцы понимают, что если они используют на территории России это оружие, которое так отчаянно просили у США, поток вооружений на Украину скоро прекратится, — сказал Брайза.

Дипломат выразил уверенность, что поставки Украине HIMARS не будут использованы российскими властями в качестве «предлога для разжигания конфликта».

Ранее в НАТО приняли решение поставить на Украину ракеты, которые способны достигнуть российской территории. Речь идет о РСЗО HIMARS. В Вашингтоне заверили, что на Украине не собираются использовать такие установки для обстрела территории России.

Вскоре после этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен использовать HIMARS для нанесения ударов по России. По его словам, ВСУ не ведут боевых действий на территории России и не собираются её атаковать, поскольку думают только о своей территории.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не верит президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, о неготовности выполнять это обещание свидетельствует то, что ранее Киев не сдержал обещание покончить с конфликтом на юго-востоке Украины, а также не стал выполнять минские договорённости.