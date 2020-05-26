Руины города Помпеи открыли для туристов после карантина

В Италии закрытые 2,5 месяца назад из-за пандемии коронавируса руины древнеримского города Помпеи вновь открыли к посещению.
Гидов и журналистов в археологическом комплексе в первый день работы после карантина больше, чем туристов,
К 9 июня появятся новые маршруты прогулок. Туристы должны будут бронировать билеты онлайн, выбирая время осмотра достопримечательности. Помпеи являются вторым по посещаемости туристическим объектом Италии после Колизея в Риме.
Как писал NEWS.ru, министр иностранных дел республики Луиджи Ди Майо высказался за возобновление свободного передвижения по территории ЕС с 15 июня.
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