Руины города Помпеи открыли для туристов после карантина

https://static.news.ru/photo/d29f3df0-9f47-11ea-a315-fa163e074e61_660.jpg Фото: Napolipress/Global Look Press

В Италии закрытые 2,5 месяца назад из-за пандемии коронавируса руины древнеримского города Помпеи вновь открыли к посещению.

Гидов и журналистов в археологическом комплексе в первый день работы после карантина больше, чем туристов, отмечает France Info. Сейчас гулять по развалинам Помпеи можно лишь по определённому маршруту. Вход разрешён лишь в некоторые здания, где достаточно пространства для соблюдения правил социального дистанцирования.

К 9 июня появятся новые маршруты прогулок. Туристы должны будут бронировать билеты онлайн, выбирая время осмотра достопримечательности. Помпеи являются вторым по посещаемости туристическим объектом Италии после Колизея в Риме.

Как писал NEWS.ru, министр иностранных дел республики Луиджи Ди Майо высказался за возобновление свободного передвижения по территории ЕС с 15 июня.