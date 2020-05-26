Италия предложила возобновить свободное передвижение в Евросоюзе

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Испанский курортный остров Ибица атаковали азиатские тигровые комары вида Aedes albopictus. Они в четыре раза крупнее обычных комаров и являются переносчиками вирусов Зика и Западного Нила и лихорадки денге.

Местные власти считают, что комаров, предпочитающих влажный воздух, привлекли бассейны. Из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений и карантинных мер их могли не очищать должным образом, пишет The Sun. Департамент охраны...