Европа

Италия предложила возобновить свободное передвижение в Евросоюзе

14:14, 26 мая 2020
Фото: Butti/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Италия настаивает на скоординированном возобновлении свободного передвижения в пределах Европейского союза, заявил глава МИД республики Луиджи Ди Майо.

По мнению министра, 15 июня может стать своего рода европейским днём «Д» (6 июня 1944 года, дата высадки союзных войск в Нормандии). 

Германия стремится вновь открыться 15 июня. Мы работаем над этим с Австрией и другими странами, — сказал глава итальянского внешнеполитического ведомства в беседе с Rai 1.

Как отмечает France-Presse, заявление Ди Майо соответствует призывам к скорейшему открытию границ, звучащим в ФРГ и Франции.

Как писал NEWS.ru, правительство Германии хочет отменить ограничения на туристические поездки в 31 европейскую страну с 15 июня, если сделать это позволит ситуация вокруг пандемии коронавируса. 

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях