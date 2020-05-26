Италия предложила возобновить свободное передвижение в Евросоюзе

Италия настаивает на скоординированном возобновлении свободного передвижения в пределах Европейского союза, заявил глава МИД республики Луиджи Ди Майо.
По мнению министра, 15 июня может стать своего рода европейским днём «Д» (6 июня 1944 года, дата высадки союзных войск в Нормандии).
Германия стремится вновь открыться 15 июня. Мы работаем над этим с Австрией и другими странами, — сказал глава итальянского внешнеполитического ведомства в беседе с Rai 1.
Как
Как писал NEWS.ru, правительство Германии хочет отменить ограничения на туристические поездки в 31 европейскую страну с 15 июня, если сделать это позволит ситуация вокруг пандемии коронавируса.
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