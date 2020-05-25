Германия хочет разрешить турпоездки в 31 европейскую страну

https://static.news.ru/photo/8605f206-9f18-11ea-99d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Binh Truong/Xinhua/Global Look Press

Правительство Германии хочет отменить ограничения на туристические поездки в 31 европейскую страну с 15 июня, если сделать это позволит ситуация вокруг пандемии коронавируса.

Соответствующий проект документа «Критерии для облегчения внутреннего европейского туризма» может быть согласован кабинетом министров 27 мая. В списке властей — 26 других стран Европейского союза, Великобритания, а также четыре страны, входящие в Шенгенскую зону: Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария, передаёт Focus со ссылкой на dpa.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министры стран Вышеградской четвёрки договорились о постепенном возобновлении движения через общие границы и снятии контроля, как только это будет возможно, писал NEWS.ru.