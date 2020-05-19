Германия договорилась с соседями о постепенном открытии границ

https://static.news.ru/photo/89e891ec-99d9-11ea-8078-fa163e074e61_660.jpg Фото: LUKAS BARTH-TUTTAS / POOL/Global Look Press

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и лидеры центральноевропейских государств договорились о постепенном возобновлении движения через общие границы и снятии контроля, как только ситуация вокруг пандемии коронавируса позволит сделать это.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что Меркель провела переговоры с премьер-министрами стран Вышеградской четвёрки: Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. По его словам, политики обменялись мнениями о мерах по дальнейшему сдерживанию распространения пандемии коронавируса. Они согласились, что снятие существующих пограничных ограничений — в интересах каждой из сторон.

Как писал NEWS.ru, границы с Австрией, Германией и Францией с 15 июня планирует открыть Швейцария. Власти считают, что такой шаг возможен в том случае, если эпидемиологическая ситуация будет хорошей.