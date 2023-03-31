Россию пугают миротворцами ЕС: новости СВО на вечер 31 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: Florian Gaertner/photothek.de via Global Look Press

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Евросоюз близок к обсуждению отправки миротворческого контингента на Украину. По его словам, европейские лидеры находятся очень близко к границе, которую они до этого не переступали. На высказывания Орбана отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что обсуждение вопроса размещения европейских миротворцев на Украине является потенциально опасной темой. Как уточнил представитель Кремля, обычно отправка таких сил происходит с согласия обеих сторон конфликта. Также Песков объяснил, что позиция Москвы в отношении самой Украины не изменилось. Он назвал проведение спецоперации единственным средством достижения целей, которые стоят перед РФ.

Между тем зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что намерения натовцев, предлагающих «миротворческие» услуги на Украине, ясны. По его мнению, они намерены установить на линии соприкосновения выгодный им мир с позиции силы. Чем это заканчивается, показывает история проведенных США и их союзниками операций в самых разных регионах мира — во Вьетнаме, Югославии, Ираке, Афганистане и в странах Африки, добавил Медведев.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что поставки летального военного оборудования на Украину говорят о готовности Евросоюза «нарушать табу». Он подчеркнул, что прошлой осенью на территории государств ЕС начали обучать украинских военных «под флагом Евросоюза». К концу 2023-го в планах Союза обучить примерно 30 тысяч бойцов ВСУ. Как добавил Боррель, сейчас страны Евросоюза работают над поставками боеприпасов украинской стороне.

Фото: Thomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look Press

В зоне проведения СВО продолжаются бои за Артемовск — важный пункт для снабжения ВСУ в Донбассе. В Сети начали появляться данные о том, что украинские военные бегут из города. Эти сведения опроверг связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин. Он сказал, что украинские военнослужащие «ведут кровопролитные бои и защищают Артемовск ценой очень серьезных потерь».

Один из вагнеровцев, в свою очередь, сообщил, что Артемовск совместно с украинскими военными обороняли иностранные наемники, прибывшие из Польши и Грузии. Их отличительной чертой боец ЧВК назвал черную форму. Он добавил, что ВСУ имели преимущество на высотах и в укреплениях, однако вагнеровцам удалось найти лазейку.

Также об иностранцах, действующих в зоне боевых действий, рассказал боец 20-й армии Западного военного округа. По его словам, служащие ЗВО месяц назад уничтожили на Кременском участке фронта группу иностранных наемников из состава Французского иностранного легиона.

An-Nahar сообщает, что на Украине погиб ливанский наемник Ахмед Умар Закария. Он участвовал в боях на стороне ВСУ. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на Украину прибыли свыше восьми тысяч наемников. Речь идет о гражданах более чем 60 стран.

За последние сутки на Донецком направлении ВС РФ уничтожили до 260 украинских военнослужащих и наемников, а также четыре БМП, четыре БТР, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре пикапа и гаубицу Д-30, рассказал представитель Минобороны Игорь Конашенков. На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 30 бойцов, украинская сторона лишилась 16 автомобилей и самоходной гаубицы «Акация».

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации

Кроме того, Конашенков заявил, что за 24 часа на Купянском направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и гаубица Д-20. На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 85 бойцов, на Южно-Донецком и Запорожском — до 35.

За сутки российские средства ПВО перехватили три снаряда HIMARS и уничтожили столько же украинских беспилотников.

31 марта заявление по ситуации на Украине сделал глава Управления верховного комиссара ООН Фолькер Тюрк. Он сообщил, что около половины взятых в плен российских бойцов подвергались пыткам и жестокому обращению. При этом правозащитник отметил, что в местах постоянного содержания пленных под стражей не наблюдалась систематическая практика жестокого обращения.