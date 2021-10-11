В Италии россиянку обвинили в кибермошенничестве

В итальянском городе Генуя сотрудники правоохранительных органов арестовали 40-летнюю россиянку. Её подозревают в причастности к кибермошенничеству. Преступная группировка, в которую она якобы входила, совершала покупки с помощью карт ничего не подозревавших граждан. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Издание отмечает, что женщина, долгое время живущая в Италии, входила в транснациональную преступную группировку, которая занималась электронным мошенничеством, сбытом краденых товаров и отмыванием денег. Сообщается, что она скупала на электронных площадках новейшие смартфоны и другие гаджеты, оплачивая их картами или банковскими счетами, которые принадлежали другим гражданам. Пришедшие по почте товары женщина получала с помощью поддельных документов или поручала сделать это за плату другим людям. После этого все вещи переправлялись в Россию, а деньги от их продажи отмывались путём покупки криптовалюты.

По данным газеты, во время задержания преступницы полиция обнаружила у неё дома сотни кредитных карт и компьютерное оборудование.

Ранее американские власти предъявили гражданам США, России и Украины заочные обвинения в электронном мошенничестве и проникновении в базу данных американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Следствие сочло, что организатором схемы являлся 27-летний Александр Ерёменко, проживающий в Киеве, следует из документов, опубликованных в электронной базе суда в Ньюарке, штат Нью-Джерси.

Мошенники проникали в закрытые базы данных ведомства, похищали финансовую информацию корпораций и впоследствии передавали её биржевым игрокам. Благодаря этой схеме с 2016 года хакерам удалось похитить более $4,1 млн.