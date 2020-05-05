Россиянина задержали на Украине за ограбления и угрозу взорвать дом

Сотрудниками полиции Украины задержан 38-летний гражданин России, который ограбил несколько человек и угрожал взорвать многоэтажный дом.
Инцидент произошёл в селе Святопетровское. Мужчина отнял у троих местных жителей мобильные телефоны, причём одному из них он угрожал ножом. После этого он забаррикадировался в своей квартире, и полицейским пришлось брать её штурмом.
В настоящее время россиянин находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. У него изъяты похищенные гаджеты, нож и другие вещественные доказательства. Взрывного устройства не обнаружено.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям о грабеже, разбое и заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан. Ему грозит до 10 лет лишения свободы,
В ведомстве добавили, что о задержании россиянина уведомлены посольство РФ и МИД Украины.
Ранее NEWS.ru писал, что шведская полиция задержала двоих граждан России по подозрению в покушении на убийство блогера Тумсо Абдурахманова, критиковавшего власти Чечни.
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