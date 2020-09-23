Россиянина 20 лет держали в рабстве в Польше

https://static.news.ru/photo/4d65f8d2-fdce-11ea-a271-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Россиянин Николай Ерофеев попал в рабство в Польше и прожил в таких условиях 23 года. Мужчине удалось сбежать только сейчас.

Он прибыл в страну в 1989 году в качестве гражданского работника для советской военной части. Когда войска уходили с территории государства, он решил нелегально остаться. Мужчина незаконно работал на ферме.

В определённый момент появился слух о депортации нелегалов, и работодатель отвёз Ерофеева в другую семью, где мужчину взяли в рабство, передаёт Polsat. С тех пор ему не разрешали выходить в город и не давали есть. Он не рассказывал о ситуации, так как находился в стране нелегально.

Даже когда я пытался, он за мной ехал, искал, где я, что я. Ни с кем нельзя было поговорить. Документы мои у них были, я даже понятия не имел, куда мне оттуда деться, никого не знаю. Люди вообще их боялись, никто не хотел с ними связываться, — поделился он.

Мужчина сбежал при помощи местной жительницы Иоланты Матейко, которая до этого кормила его. Когда он ушёл из семьи, его приютила семья Тышкевичей: россиянину дали жильё, нашли работу и адвоката.

Я бы предпочёл остаться здесь (в Польше. — NEWS.ru), потому что привык и знаю людей. К тому же с языком мне легче, мне легче говорить по-польски, чем по-русски, — отметил Ерофеев.

Ранее NEWS.ru писал, что в российском Батайске задержали банду рабовладельцев. Их жертвами были одинокие люди, которых они находили на дороге и, угрожая пистолетом, сажали в автомобиль. Затем похищенных свозили в гараж, где сажали на привязь, и периодически вывозили работать в полях.