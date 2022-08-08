Власти Финляндии могут ограничить транзит для российских туристов Yle: МИД Финляндии может ограничить транзитный туризм для россиян

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Финляндия намерена ввести ограничения на транзитный туризм из России в Европу по выданным финскими представительствами шенгенским визам, заявил в интервью телекомпании Yle глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер. По его словам, этот способ путешествий стал популярным среди россиян из-за отмены прямого авиасообщения между РФ и государствами Евросоюза.

Если финскую визу человек использует в первую очередь для посещения других стран, мы можем это остановить. Информация о визовых злоупотреблениях быстро распространяется между странами Шенгена, — комментирует Таннер.

Он уточнил, что МИД примет решение ужесточить процесс выдачи виз после того, как обсуждение этого вопроса пройдет в правительстве. Когда это произойдет, в точности неясно, однако глава консульской службы МИД уверяет, что уменьшить количество выдаваемых виз могут в ближайшее время.

Ранее стало известно, что финские власти рассматривают шесть способов ограничения потока туристов из России на фоне военной операции на Украине. В списке предложенных мер есть как законные варианты, так и незаконные, включая прекращение оформления виз и закрытие границ для пассажирских перевозок.

Между тем 58% жителей Финляндии выступили за прекращение выдачи туристических виз россиянам, против такой меры оказались лишь 24% опрошенных. Большая часть финнов, проголосовавших за прекращение выдачи виз, — мужчины в возрасте от 50 до 64 лет, тогда как самое большое число противников ограничений в адрес российских туристов среди женщин и молодежи в возрасте 25–34 лет.