Больше половины финнов выступили против выдачи виз россиянам YLE: 58% жителей Финляндии выступили за прекращение выдачи туристических виз россиянам

Фото: shutterstock

Хельсинки — столица Финляндии

Больше половины жителей Финляндии (58%) выступили за прекращение выдачи туристических виз россиянам, сообщает YLE. Телерадиокомпания провела опрос накануне сегодняшнего обсуждения данного вопроса, в котором примет участие финский президент Саули Ниинисте и правительство страны. Большая часть финнов, проголосовавших за прекращение выдачи виз, — мужчины в возрасте от 50 до 64 лет.

Больше половины жителей Финляндии (58%) высказались за прекращение выдачи туристических виз гражданам России. Против оказались лишь 24% опрошенных. Затруднились с ответом 18%, — сказано в сообщении.

Самое большое число противников ограничений в адрес российских туристов среди женщин и молодежи в возрасте 25–34 лет.

Ранее стало известно, что финские власти рассматривают шесть способов ограничения потока туристов из России на фоне военной операции на Украине. В списке предложенных мер есть как законные варианты, так и незаконные, включая прекращение оформления виз и закрытие границ для пассажирских перевозок.

28 июля новые ограничения в отношении россиян утвердило эстонское правительство. Теперь граждане России не смогут подавать документы на получение временного вида на жительство или визы с целью обучения в Эстонии.