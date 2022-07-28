В Финляндии перечислили шесть способов ограничения потока туристов из РФ

Фото: Timo Heikkala via www.imago-images.de/TASS

Погранслужба Финляндии

Финские власти рассматривают шесть способов ограничения потока туристов из России на фоне спецоперации на Украине, сообщает Yle со ссылкой на главу консульского отдела МИД страны Юсси Таннера. В списке предложенных мер есть как законные варианты, так и незаконные, включая прекращение оформления виз и закрытие границ для пассажирских перевозок.

Первый вариант предполагает полную остановку оформления виз для российских путешественников со стороны Хельсинки. Однако данный вариант не только противоречит законам ЕС, но и правилам Шенгенского пространства.

Второй вариант рассчитан на сведение к минимуму числа принимаемых заявок на оформление визы. Как отмечает телеканал, данный вариант легко реализовать, однако он неэффективен ввиду того, что уже около 100 тысяч россиян получили туристические визы.

Согласно третьему варианту, власти Финляндии разрешат въезд на территорию страны лишь по веской причине: чтобы навестить родственников, получить лечение или присутствовать на похоронах.

Четвертый вариант допускает аннулирование выданных россиянам виз. Тем не менее данная мера идет вразрез с законодательством как самой Финляндии, так и Евросоюза.

Пятый способ — закрытие границы для пассажирских перевозок. По мнению авторов статьи, данный вариант является «единственно верным», однако он может натолкнуться на недовольство местных жителей и политиков.

Шестой вариант, который рассматривают в финском внешнеполитическом ведомстве, — это следование политике ЕС, согласно которой Хельсинки должны вынести вопрос выдачи туристических виз россиянам на общее европейское обсуждение.

Ранее стало известно, что эстонское правительство утвердило новые ограничения в отношении россиян. Теперь граждане России не смогут подавать документы на получение временного вида на жительство или визы с целью обучения в Эстонии.