Россиян могут не пускать в Европу с шенгенской визой Боррель: факт наличия шенгенской визы не гарантирует россиянам въезд в ЕС

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Факт наличия шенгенской визы может не гарантировать россиянам въезд в ЕС, заявил в видеоформате на межпарламентской конференции ЕС в Праге представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС. Он отметил, что перед пересечением границы российский турист может пройти дополнительный контроль, помимо проверки наличия визы.

Министры иностранных дел ЕС договорились на неформальной встрече в Праге 30–31 августа, что страны ЕС должны обеспечивать контроль своих границ и всех въезжающих. То есть наличие визы — это не гарантия, что российский турист въедет в ту или иную страну. Это предварительное условие, но на границе он должен пройти контроль, и его могут не пустить, — сказал Боррель.

Ранее Боррель заявил, что ЕС достиг компромисса о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией. По его словам, в Брюсселе признали необходимость выдавать визы «специфическим группам россиян».

При этом министрам иностранных дел стран Евросоюза в ходе встречи в Праге не удалось согласовать введение общего запрета на выдачу виз гражданам России. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, он сам и многие его коллеги высказались против данной меры.

По состоянию на сегодняшний день шенгенские визы есть у 963 189 граждан России, заявила представитель Европейской комиссии по внутренним делам Анитта Хиппер.