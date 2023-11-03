Россия высылает корреспондента болгарского СМИ РФ высылает корреспондента Болгарского национального радио

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Москва высылает корреспондента Болгарского национального радио в ответ на действия Софии в отношении журналиста «Российской газеты», сообщает Telegram-канал МИД России. Сотрудник иностранного СМИ перед отъездом должен сдать редакционное удостоверение.

В ответ на преследование властями Болгарии с привлечением спецслужб журналиста «Российской газеты» в Софии А. Гацака и последующее лишение его постоянной аккредитации вынуждены принять зеркальные меры в отношении шеф-корреспондента Болгарского национального радио в Москве А. Григорова. Ему предписано сдать свое аккредитационное удостоверение и покинуть Россию, — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что российская сторона будет готова рассмотреть возможность возобновления деятельности корреспондента Григорова в Москве, если правительство Болгарии даст аккредитацию журналисту «Российской газеты» для работы в Софии.

В начале октября болгарские власти лишили Александра Гацака аккредитации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва в ответ примет соответствующие меры. Ситуацию с Гацаком она назвала очередным противоправным ходом натовцев против российских журналистов, которых они маниакально преследуют.