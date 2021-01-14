Россия планирует подать заявку на регистрацию «Спутник V» в ЕС

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Официальную заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» планируется подать в феврале, заявил глава принимавшего участие в разработке препарата Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Россия подаст формальную заявку в ЕС на одобрение вакцины от коронавируса «Спутник V» в следующем месяце, — сказал он журналистам агентства Reuters.

По его словам, в ближайшее время планируется опубликовать экспертную оценку, которая должна продемонстрировать высокую эффективность препарата. При этом нет ясности, согласится ли европейский регулятор одобрить вакцину.

В январе ожидается одобрение «Спутника V» на территории семи стран. Планируется, что её производство запустят в семи государствах.

Ранее NEWS.ru писал, что производитель Pfizer допустил возможность подачи заявки на регистрацию вакцины в России. В компании отметили, что сотрудничают с международными организациями и правительствами стран по всему миру, чтобы предоставить доступ к препарату наиболее нуждающимся категориям населения.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. Кроме того, в центре Гамалеи ведётся работа над облегчённой версией «Спутника V».